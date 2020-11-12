Beklenen Ekran Özelliği, iPhone 13'te Nihayet Kendine Yer Bulacak

Her sene olduğu gibi çıkan bir iPhone'un arkasından sonraki model hakkında söylentiler yükselmeye devam ediyor. Bu bağlamda iPhone 13 söylentileri de tüm hızıyla sürüyor. Şirketin bir sonraki akıllı telefonunda önemli değişiklikler yapacağını biliyoruz. Bunlardan biri kamera alanındaki yenilikler olacakken, yeni gelen diğer bilgilere göre ise iPhone 13'te 120Hz ekran tazeleme hızı da yer alacak.
Android tarafında artık neredeyse yer - gök yüksek tazeleme hızına sahip ekranlarla dolmaya başladı. Hatta orta sınıf akıllı telefonlarda dahi 90Hz tazeleme hızını görebiliyorken, Apple'ın bu hamlesi iPhone 12'de yapması bekleniyordu. Fakat ABD'li şirket bu konuda da geç kaldı ve bu hamle iPhone 13'e kaldı.
Gelen yeni bilgilere göre Apple, ekran paneli konusunda LG ile anlaşmış durumda. iPhone 13'te LPTO panelleri tercih edecek olan Apple, böylece 120 Hz ekran tazeleme hızına da kavuşabilecek. Ayrıca ProMotion özelliğinin de önümüzdeki yıl Pro modellerinde yer alacağı bilgisi mevcut. Bu modeller de iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'ten başkası olmayacak.
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