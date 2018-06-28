Beklenen Galaxy On, Aslında Bir Galaxy J6 mı?
Yeni bir Galaxy modeli daha, son iddialara göre önümüzdeki ay karşımıza çıkabilir!
Galaxy On, Samsung'un birkaç sene önce rakipleri karşısında eğilmemek için ortaya çıkardığı, sadece internetten satılan bir telefon serisiydi. Bu seriye ait telefonlar sadece büyük alışveriş sitelerinde satılıyor ve Çinli telefonlarla yarışmayı amaçlıyordu.
IANS'ın raporuna göre Samsung, yeni bir Galaxy On serisi üzerinde çalışıyor. Infinity Display ile geleceği söylenen bu seri, iddiaya göre Temmuz'un ilk haftasında tanıtılacak. Rapora göre yeni telefon, 4GB RAM, 64GB depolama, Exynos yonga setiyle gelecek.
Samsung, bütçeye uygun, Infinity Display özellikli Galaxy telefonlarını henüz tanıttığı için bu yeni Galaxy On'ların aynı telefonların farklı etiketle gelen sürümleri olacağı açık. Dolayısıyla yeni Galaxy On, çok küçük değişikliklerle etiketi değiştirilmiş bir Galaxy J6 olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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