Beklenen Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE'ye Göre "Daha Renksiz" Olacak

Galaxy S21 FE için açıklanan erteleme kararı, sızıntıların daha da artmasına yol açmış gibi görünüyor. Son olarak Android Headlines, seçebileceğimiz renkleri açıkça ortaya koyan ve Galaxy S21 FE 5G'yi sergileyen "resmi görünümlü" bir görseli internette yayınladı. Görsele göre telefon, gri, açık yeşil, açık mor ve beyaz olmak üzere 4 farklı renkte raflara çıkacak.
Telefonun tüm bu renk tonlarındaki renderlarını daha önce görmüş olmamızdan dolayı bu görüntülerde yeni bir şey yok. Böylece, Samsung'un Galaxy S21 FE için Galaxy S20 FE'de sunduğu kadar çok renk seçeneği sunmayacağı iddiası da giderek güçlenmiş oluyor. Galaxy S20 FE altı farklı renk seçeneğiyle sunulmuştu ve bunlardan en az beşi tüm pazarlarda piyasaya sürüldü.
Samsung'un büyük akıllı telefon serisinde bu rengi yeterince sık görmediğimiz için, en büyük hayal kırıklığı kırmızı bir versiyonun olmaması.
Küresel çip sıkıntısının her türlü endüstride ürün bulunabilirliğini alt üst etmesi ve Galaxy S21 FE'nin ABD ve Avrupa dışında piyasaya çıkmayabileceğine dair söylentiler, telefonu bekleyenler için zaten yeteri kadar moral bozucuydu. Renk seçenekleri azalmış bile olsa, en azından Galaxy S21 FE'nin satışa sunulacak olması ile mutlu olabiliriz...
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