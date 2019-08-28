Beklenen iPhone İşlevi Rafa Kalkıyor!

Apple'ın hücresel bağlantı olmayan yerlerde iPhone kullanıcılarının imdadına yetişecek olan özelliği, görünüşe göre tarihe karıştı!

Apple, "Telsiz" İşlevini Rafa Kaldırdı

Yeni bir rapora göre Apple, iPhone'a getirmeyi planladığı "walkie talkie" işlevini askıya aldı. İşlev, mobil bağlantı olmadığında birbirine çok uzak olmayan iPhone'ların sesli veya yazılı haberleşmesine izin verecekti.

900 megahertz radyo aralığını kullandığı söylenen teknoloji, hali hazırda bazı sektörlerde kullanılıyor. The Information'a göre teknoloji, Intel'in hücresel modemlerini kullanmak için tasarlandı. Apple'ın projeyi neden rafa kaldırdığı bilinmiyor, ancak bu sene firmayı terk eden yönetici Rubén Caballero'nun bu hamleyle bir ilgisi olabilir. Kaynakların The Information'a söylediğine göre Caballero, projenin başındaydı ve bu projeyi "bebeği" olarak niteliyordu. Bir başka neden, firmanın Qualcomm modemlerine geçmesi olabilir.

Apple'ın Watch'ta bir Walkie Talkie uygulaması bulunuyor. Aynı işlevin iPhone'da olması ilgi çekebilirdi. Umarız Apple, gelecekte bu kararını tekrar gözden geçirir.

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