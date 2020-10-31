Beklenen oyun Far Cry 6 koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ubisoft'un en popüler oyun serilerinden Far Cry'ın ve Rainbow Six'in yeni oyunu, koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. Ubisoft, yaşanan gecikme hakkında açıklama yaptı. Far Cry 6 için yeni tarih belli oldu mu?