Beklenen oyun Far Cry 6 koronavirüs nedeniyle ertelendi

Ubisoft'un sevilen ve büyük bütçeli oyunlarından birisi olan Far Cry 6 için üzücü haber geldi.Oyunun normalde 18 Şubat 2021 yılında çıkması planlanıyordu ancak koronavirüs engeline takıldı. Peki Far Cry 6 ne zaman gelecek?
FAR CRY 6 NE ZAMAN GELECEK?
Normalde bu mali çeyrekte yayınlanması beklenen oyunlar 2021 - 2022 mali yılına ertelendi. Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine da 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında bir tarihte çıkış yapacak. Ancak tarihler henüz net değil.
UBİSOFT'TAN AÇIKLAMA
Ubisoft, yaşanan gecikme hakkında yaptığı açıklamada, "Bu güçlü ivmeden faydalanan ve COVİD-19'un neden olduğu üretim zorlukları nedeniyle tam potansiyelleri kullanmak için Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine'i 2021 - 2022'ye taşımız olmamız rağmen, 2020 - 2021 için yeni gelir hedeflerimizi belirledik." dedi.
Far Cry 6, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkış yapacak. Rainbow Six Quarantine ise PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.
FAR CRY 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Far Cry 6 en düşük sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
İşlemci: Intel Core i5-4460 3.2GHz/ AMD FX-8350
Ekran kartı: AMD Radeon R9 380, RX 570 ya da NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, GTX 1050 veya daha iyisi.
VRAM: 4
GBRAM: 8 GB
Boş alan: 69 GB
Direct X: 12
- Steam'de ücretsiz olan oyunlar: Copperbell ve Dashing Dinos
- Oyun Dünyasının Dev İsmi Hideo Kojima'dan Yeni Oyun Müjdesi
- Yeni Başlayan Oyuncular İçin Ekipman Önerileri
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın