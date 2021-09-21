Beklenen Telefon Hiç Gelmeyecek: OnePlus 9T Hayallerde Kaldı!

OnePlus 3T'nin 2016'da piyasaya sürülmesinden beri OnePlus, her yılın ikinci yarısında amiral gemisi cihazlarının "T" uzantılı güncellenmiş sürümlerini piyasaya sürüyor. Ama görünüşe bakılırsa bu durum, 2021 yılında sona eriyor. Şirket, OnePlus 9 ve 9 Pro'ya eşlik edecek bir 9T modelinin olmayacağını resmi olarak açıkladı.
Haber, The Verge'den geliyor. Verge'in OnePlus'ın kurucu ortağı ve CEO'su Pete Lau'ya dayandırdığı haberinde, OnePlus 9'un yenilenmeyeceği açıkça söyleniyor. Yine aynı haberde, gelecek yıl piyasaya sürülecek OnePlus amiral gemisinin, OnePlus OxygenOS ve Oppo ColorOS'un bir birleşimi olan Android tabanlı yeni bir işletim sistemine sahip olacağı söyleniyor. Lau'ya göre, iki işletim sistemi kodunun birleşmesi, iki firmanın birbirleriyle daha fazla "bütünleşeceklerini" açıkladıkları Haziran ayında tamamlandı. Yönetici, birleşmenin OxygenOS tarafından sunulan "hızlı ve sorunsuz" deneyim ile "akıllı ve zengin özelliklere sahip" ColorOS özelliklerini bir araya getireceğini iddia ediyor.
Yeni işletim sistemi yalnızca yaklaşmakta olan OnePlus cihazlarına özel olmayacak; aynı zamanda eski telefonlara da gelecek. OnePlus 9 cep telefonlarının Ekim ayı civarında beta sürümünü alması bekleniyor.
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