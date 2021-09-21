Beklenen Telefon Hiç Gelmeyecek: OnePlus 9T Hayallerde Kaldı!

OnePlus, 4 yıldır sürdürdüğü düzeni 2021 yılı itibarı ile sona erdiriyor. Böylece, herkesin merakla beklediği OnePlus 9T'nin hiç gerçek olmayacağı da resmi olarak ortaya çıkmış oluyor!