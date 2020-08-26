Beklentisi Yüksek Olan Oyunculara Özel: XPG Summoner'ı İnceledik!

Beklentisi yüksek oyuncular için geliştiriken bir oyuncu klavyesi olan XPG Summoner'ı inceledik! XPG Summoner fiyatı ne kadar? XPG Summoner özellikleri neler?

26 Ağustos 2020 20:30

Ercan Uğurlu