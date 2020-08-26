Beklentisi Yüksek Olan Oyunculara Özel: XPG Summoner'ı İnceledik!

XPG'nin bellek ve depolama birimlerinde çıtayı yükselten ürünlerine aşinayız lakin firma son dönemlerde çevre donanımları konusunda da ciddi bir atılım içinde. Özellikle şirketin geliştirdiği ve daha önce incelediğimiz H20 ve Emix H30 kulaklıkları bir hayli beğenimizi kazanmıştı. Bu defa ise karşımızda üst seviye bir oyuncu klavyesi duruyor.
XPG Summoner, tasarım anlamında hemen dikkati çekebilecek kadar agresif bir ürün. Fırçalanmış alüminyum kasası, RGB desteği, medya kontrol tekerleği ve dolgun kol desteği ile hayli şık duruyor ve bunca donanımı bir arada bulundurmasına karşın oldukça hafif. Sadece 950 gram ağırlığındaki ürün yere sağlam oturuyor ve manyetik olarak klavye ile birleşen (çat diye oturuyor) kol desteği de ilk başta biraz sert gelse de son derece ergonomik yapıda hazırlanmış.
Özellikle köşede yer alan ses kontrol tekerleği işlevsel olmasının yanında kontrol etmesi de oldukça keyifli bir eklenti. Sesi her defasında bilgisayar arayüzünden ayarlamak yerine buradan çok rahat erişebiliyorsunuz. Tekerleğin hemen yanına da sesi tamamen kapatmak için özel bir tuş konumlandırılması hoş olmuş.
Bu arada klavyede yer alan RGB desteğinin her tuşa özel olduğunu ve 7 adet ön tanımlı aydınlatma modu sunduğunu da söyleyelim.
Klavyede yer alan F tuşları ise aynı zamanda makro tuşları olarak atanmış durumda. Ben kendi adıma sırf makrolara atanmış tuşların klavyenin sol tarafında bahçe çiti gibi durmasından hoşlanmıyorum, eğer siz de böyle düşünüyorsanız bu durumdan oldukça memnun kalacaksınız. Ha, yok, eğer özel atanmış tuşlar arıyorsanız ise başka bir modele bakmanız gerekecek.
XPG Summoner'da Cherry MX'in Red, Silver ve Blue anahtarları arasından kendinize uygun olanı seçebiliyorsunuz. Elimizdeki üründe Blue anahtarlar mevcuttu. Klasik çatırtılı mekanik klavye sesini rahat bir kullanımla birleştiren ve genel olarak dengeli bir performans sunan bu tuşlar 50 gram aktivasyon ağırlığına ve 2.2mm aktivasyon noktasına sahip. Blue anahtarlar oyuna özel olsa da oyunlarda olduğu gibi uzun soluklu yazı yazma noktasında da gayet keyif veren bir kullanım sağlıyor. Bu yazıyı yazarken de gayet iyi bir iş çıkarttı doğrusu.
Summoner üzerinde bir adet de USB 2.0 portu taşıyor. Bunun negatif yanı bilgisayarınızda iki adet USB slotunu işgal etmesi olsa da masanın altına uzanmadan şarj vs. gibi işleri aradan çıkartmak için hayli kullanışlı bir özellik. Tabii ki bunun için keşke USB 3.0 standardında olsaydı diyebilirsiniz ama bu standardın klavyeler arasında yayılması zaman alacak.
Sonuç
Sonuç olarak XPG Summoner, kullandığımız süre boyunca beklentimizi hemen her alanda aşan bir performans gösterdi ve bu ayın en kuvvetli ürünlerinden birisi olmayı başardı. Malzeme kalitesi ile dokunduğumuzda dahi karşılığını aldığımız, kullandığımızda da keyif veren bir klavye olan XPG Summoner'ı şu an piyasada 898 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Bu fiyatla da makul olduğunu söyleyebiliriz.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %90
+ Sağlam, şık ve hafif tasarım
+ Manyetik ve rahat kol desteği
+ Cherry MX anahtarlar
+ Ek USB portu
- Yazılım destekli makro tuşları sevenler mutlu olmayacak
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