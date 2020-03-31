Belarus Koronavirüs salgınına önlem almayan tek Avrupa ülkesi

Dünya genelinde Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Vaka sayıları hızla artarken, İngiltere önlem almayacağını açıklamış, ardından mecburi önlemlerini art arda sıralamıştı.
Belarus Devlet Başkanı: Olur Böyle Şeyler
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı Belarus'un herhangi bir önlem almaması dikkat çekti. Şimdiye kadar 86 vakanın görüldüğü ülkede, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko herhangi bir önlem almayı düşünmediklerini söyleyerek "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır." dedi.
Belarus'ta Lukaşenko'nun açıklamasına göre yurt dışından gelen herkes test ediliyor ve günde 2-3 kişi pozitif çıkıyor. Enfekte olmuş bu kişiler, 1,5 - 2 hafta karantina altında tutuluyor.
Futbol Ligini İptal Etmeyen Tek Ülke Belarus
Aynı zamanda Belarus, koronavirüs salgınına rağmen futbol ligini de tatil etmeyen tek ülke. Bu durum diğer ülkeler tarafından da tepkilere sebep olmuştu. Şu ana kadar sinema ve tiyatroları kapatma ya da kalabalık etkinlikleri yasaklama gibi bir adım da atılmadı.
Kendi Önlemlerini Alıyorlar
Öte yandan Belarus halkı kendi önlemini almaya çalışıyor. Başkent Minsk'te insanlar evlerinde kalmayı tercih ediyor, çocuklar okula gitmek istemiyor. Ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı üniversiteler, ders saatlerini geç saatlere alma kararını duyurdu.
Belarus'ta Koronavirüs Ölümü Oldu Mu?
Ülkede 86 kişide koronavirüs tespit edildi. Bazı yerel kaynaklar 2 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklasa da bunların resmi kayıtlara geçmediği iddia edildi.
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