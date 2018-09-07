Belge Düzenlemeye Ayırdığınız Süreyi Öğrenin!
Bu ipucuyla herhangi bir Word belgesini düzenlerken harcadığınız zamanı kolayca öğrenin!
Microsoft Office ailesine ait kelime işlemci olan Microsoft Word, ofis ve belge işleri için birçok insanın başvurduğu bir yazılım. Bazen Word kullanımınıza bağlı olarak, bir belge üzerinden ne kadar çalıştığınızı öğrenmek isteyebilirsiniz. Microsoft Office 365 üzerinde bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz.
Bir Word belgesi üzerinde bir süre çalıştıktan sonra sol üst köşede Dosya butonunu bulup tıklayın. Soldan açılan menüde Bilgi sekmesine geçtiğiniz zaman, Özellikler başlığı altında Toplam Düzenleme Süresi bilgisini görebileceksiniz.
Bu da size ne kadar efektif çalıştığınızı ve işinize ne kadar süre ayırdığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak belirtmek gerekiyor ki bu süre ölçme aracı sadece Word üzerinde aktif olarak çalıştığınız zamanı göstermiyor. Word üzerinde çalıştığınız belge açık olduğu zaman bilgisayar boşta bekliyor olsa dahi bu süre ölçme aracı çalışıyor olacak. Eğer bu konuda daha isabetli veri sahibi olmak isterseniz, bu amaç için ortaya çıkan üretkenlik yazılımlarını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Doğan Kürşat Aktaş
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