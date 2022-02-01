BenQ Eğitim Ürünleri ile Aktif Öğrenme ve İş Birliğine Dayalı Etkileşim

Tüm dünyada hayatı kalite ve keyif katan ürünleri ile tanıdığımız BenQ markası son dönemde özellikle eğitimde kullanılan ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.