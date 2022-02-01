BenQ Eğitim Ürünleri ile Aktif Öğrenme ve İş Birliğine Dayalı Etkileşim

Günümüz koşullarında okullarda eğitimin kesintisiz sürebilmesi için teknoloji çok önemli bir hale geldi. Okullar yüz yüze derslerin yapılamadığı durumlarda online eğitim ile derslerin belirlenen program dahilinde gerçekleşmesi için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturmak için ellerinden geleni yaptı.
İnteraktif Ekranlar ile Sağlıklı ve Verimli Dersler
BenQ interaktif ekranların sahip olduğu nano iyonik gümüş kaplamaya sahip panel mikropların temasla yayılmasını engellerken, TÜV Sertifikalı Flicker Free (titreşimsiz ekran) ve Low Blue Light (düşük mavi ışık) teknolojileri ile öğrencilerin göz sağlıklarını korumaktadır.
BenQ interaktif ekranlara önceden yüklenmiş olan EZWrite, bir dokunuşla interaktif öğrenmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış en üst düzey beyaz tahta uygulamasıdır. MS Office uyumluluğu, el yazısı tanıma, video kaydetme ve işbirliği araçları da dahil olmak üzere birçok özellik sunar. Öğretmenler ders sırasında gösterdikleri bir materyal üzerinde notlar alabilir, bu sayfaları QR kod olarak öğrencileri ile kolayca paylaşabilir; ayrıca anlatılan dersin ekran kaydı yapılabilir ve sınıfta olmayan öğrencilere konu anlatımı olarak gönderilebilir.
InstaShare uygulaması, dersler sırasında kusursuz kablosuz sunum ve yayın için tasarlanmış bir yazılımdır. Görüntü ve ses dosyalarını ve Full HD kalitesindeki videoların sorunsuzca akışına olanak sağlar. Öğrenciler ayrıca, tabletlerindeki veya dizüstü bilgisayarlarındaki içeriği yansıtabilir ve kusursuz işbirliği için 16 kişiye kadar katılım sağlanabilir.
Sadece öğrencinin değil öğretmenlerin de hayatını kolaylaştıran BenQ interaktif ekranlar, Hesap Yönetim Sistemi ile öğretmenlerin kişisel sistem ayarlarına ve klasörlerine doğrudan ulaşmalarını sağlayan bulut depolama hizmetlerine anında erişim sağlar.
Smart Projektör ile Eski öğretim yöntemlerinden kurtulun
Dahili Android sistemine, kablosuz internet bağlantısına, web tarayıcısına sahip dünyanın ilk sınıf için Smart Projektörü, öğretmenlerin bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanmadan çevrimiçi öğretim materyallerine kablosuz olarak erişmesine ve paylaşmasına olanak sağlar. BenQ Smart Projektör, geleneksel sınıf projektörlerinden farklı olarak dahili Android sistemine ve web tarayıcısına (Firefox) sahiptir ve öğretmenlerin çevrimiçi öğretim materyallerini anında sınıfta aramasına olanak sağlar. Öğretmenler ve öğrenciler cihazlarındaki raporları, fikirleri ve sunum slaytlarını dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları desteklemek için tasarlanan Smart Projektöre tek bir tıklamayla gönderebilir ve sınıfta kablosuz olarak kolayca paylaşabilir. Dersler tamamen ilgi çekici ve interaktif hale getirilebilir.
Karma ve Hibrit Öğrenmeye Hazır Sınıflar Yaratma
Karma ve uzaktan öğrenme için tasarlanmış web tabanlı beyaz tahta uygulaması ve video konferans platformu Firefox, Chrome ve Safari tarayıcıları ile uyumludur ve öğretmenlerin sınıfta veya evden katılabilecek öğrencilere çevrimiçi dersler sunmasına olanak sağlar.
Ayrıca öğretmenler, BenQ interaktif ekranın ve Smart projektörün entegrasyonu ile birlikte derslere katılan ve soruları gerçek zamanlı şekilde yanıtlayan çevrimiçi öğrencileri görebilir, her öğrencinin dahili video konferans ve işbirliği uygulaması ile derse dahil olduğunu hissetmesini sağlayabilir.
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