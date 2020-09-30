BenQ, Google for Education Entegre Çözümler Girişimi'ne Katıldığını Duyurdu

BenQ, Google for Education bünyesindeki Entegre Çözümler Girişimi'ne katıldı.

BenQ, Google for Education Girişimine Katıldı

Etkileşimli ekran çözümlerinde lider olan BenQ, Google for Education Entegre Çözümler Girişimi'ne katıldığını duyurdu. BenQ CEO'su Conway Lee'ye göre, "BenQ, bu girişime katılarak okulların hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim için tasarlanmış daha esnek aktif öğrenme ortamları oluşturmasına yardımcı olan eğitim çözümleri sunma taahhüdünü devam ettiriyor.

Bu ortaklık, Eğitim için G Suite'in BenQ'nun bulut tabanlı interaktif ekranları ile EZWrite ve BenQ Hesap Yönetim Sistemi aracılığıyla entegrasyonunu gerektirir. ( EZWrite ve BenQ Hesap Yönetim Sistemi "AMS")  

BenQ'nun bulut tabanlı beyaz tahtası olan EZWrite , hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin fikir alışverişinde bulunmalarına, multimedya dosyalarını paylaşmalarına ve basit, akıcı bir beyaz tahta arayüzü aracılığıyla konuları tartışmalarına olanak tanır. 

BenQ'nun hesap yönetim sistemi olan AMS, eğitimcilerin kullanıcı profillerine ve ders materyallerine hızlı erişim için G Suite hesaplarını bağlamak için kullanabilecekleri bulut tabanlı bir hizmettir. Her iki çözümle entegrasyon, Eğitim için G Suite'in 120 milyon eğitimci ve öğrenciden oluşan kullanıcı tabanının, sınıflarda BenQ etkileşimli ekran kullanımlarını tam olarak en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.

Conway Lee bu yeni ortaklıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Google for Education ile ortaklığımız eğitim sektörü için çok önemli bir zamanda geliyor. Eğitim için G Suite'in sunduğu ortak çalışmaya dayalı özellikler, ekranlarımızın etkileşimliliğiyle birleştiğinde okullara karma öğrenim ortamları oluşturmak için yeterli esneklik sağlıyor."

Öğretmenler, sınıf içinde görüntü tabanlı aktif öğrenme etkinlikleri aracılığıyla öğrencilerinin merakını uyandırmaya devam ederken, aynı zamanda uzaktaki öğrencileri de hızlandırabilir. Hem BenQ hem de Google for Education tarafından sağlanan kurulum, kesintisiz öğrenmeyi sağlamaya yardımcı olur.  

Google for Education hakkında daha fazla bilgi için https://edu.google.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim için BenQ etkileşimli ekranları hakkında daha fazla bilgi edinmek için  www.benqkurumsal.com ve https://www.benq.com/en-us/business/ifp/education.html  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

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