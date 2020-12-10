BenQ ISO27001 Sertifikası ile Bilgi Güvenliği Taahhüdünü Destekledi

Dünyanın 1 Numaralı DLP projektör markası olan BenQ, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için ISO27001 sertifikasına layık görüldü ve bilgi güvenliğini sürdürmeye ve kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini korumaya yönelik bağlılığını ve yeteneklerini kanıtladı.
ISO27001, bir kuruluş bağlamında bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri belirleyen ve böylece verilerin güvenli, eksiksiz ve kullanılabilir kalmasını sağlayan uluslararası düzeyde yetkili bir standarttır. İngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından sıkı incelemelerden geçtikten sonra BenQ, 14 Eylül 2020'de ISO / IEC 27001: 2013 sertifikasını aldı.
BenQ Başkanı ve CEO'su Conway Lee'nin belirttiği gibi, "ISO27001 sertifikası, bir şirketin bilgi güvenliği yönetimi konusundaki yeterliliğinin kanıtıdır. BenQ her zaman bilgi güvenliğini son derece önemli görmüştür ve bu felsefe Ar-Ge ve üretim süreçlerimize yansımıştır. " BenQ, müşterilerin verilerini ve gizliliğini korumaya kararlı. Ayrıca, ISO27001 sertifikası, BenQ'nun bilgi güvenliğinde sektör lideri olma kararlılığını da gösteriyor. Bu çözüm, BenQ InstaShow kablosuz sunum çözümü gibi ürünler tarafından açıkça gösterilmektedir.
BenQ InstaShow kablosuz sunum çözümü, BenQ'nun bilgi güvenliğine olan bağlılığını mükemmel bir şekilde özetler ve şirketin neden ISO27001 sertifikasını tam olarak hak ettiğini gösterir. Bankalar, hukuk firmaları ve muhasebe firmaları gibi güvenlik odaklı işletmelerin yanı sıra hükümet, askeri ve eğitim birimleri için idealdir. COVID-19 nedeniyle kablosuz bağlantıların ve çevrimiçi toplantıların giderek yaygınlaşmasıyla bu tür sistemlere olan talep hızla arttı.
InstaShow sistemi tamamen donanım tabanlıdır, kurulum veya sürücü gerektirmez, bu da yetkisiz veya kötü amaçlı yazılımların kullanıcının bilgisayarına girmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca InstaShow, bir ISO27001 ve ISO17025 sertifikalı güvenlik laboratuvarı tarafından test edilen CVSS 3.0 standartlarını geçmiştir. InstaShow'un PC, Mac ve Chromebook dahil olmak üzere herhangi bir işletim sistemi veya donanım platformuyla çalışabilme uyumluluğuna rağmen sistem yine de 128 bit şifreleme ile WPA2-PSK koruması gibi önlemlerle mutlak veri güvenliği vaat ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın