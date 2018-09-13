Bethesda şarkılarıyla yardım konseri
Bethesda'nın sevilen oyunlarının şarkıları, bir yardım konserinde bir araya gelecek!
Bethesda, 3 Kasım Cumartesi günü, Fallout ve Elder Scrolls gibi en popüler oyun serilerinden bazılarının müziklerini içeren bir yardım konserinde canlı bir konser vererek farklı bir şey yapacak.
Yaklaşan Fallout 76'dan, çevrimiçi çok oyunculuğa odaklanan, çok beklenen, kıyamet sonrası RPG'nin en azından bir şekilde gizli (işitsel) önizlemesi olan bazı melodileri yakalayabileceksiniz. Bu şarkılar, Fallout 3 ve 4'ün yanı sıra Skyrim ve daha fazlası ile beraber, Paralaks Orkestrası ve Korosu tarafından gerçekleştirilen tüm müzikle birlikte, bazı sürprizler de vaat edilmiş durumda.
Bilet satışlarından elde edilen tüm gelir, etkinliği Bethesda ve Metropolis Müziği ile birlikte düzenleyen War Child UK'ye gidecek.
"War Child UK Bethesda Oyun Stüdyoları'nı Konserde Sunar " Londra'daki Hammersmith Apollo'da gerçekleşiyor ve biletler yerel saat 9'da, 45 sterlin başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Tercih edilen koltuklar için VIP biletler ve özel ürünler gibi diğer bonuslar ve hatta bir buluşma düzenleyecek olan besteci Inon Zur tarafından imzalanan bir Fallout 76 sayfası bile bulunuyor.
Tüm bunlar, savaştan zarar gören ülkelerde çocukları desteklemek için para toplayan bir dizi War Child UK bağış toplama etkinliğinin bir parçası olacak (burada yardım kuruluşu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz).
Fallout 76, Xbox One, PS4 ve PC'de 14 Kasım'da yayımlanacak ve sunulduğu saniyede sadece doğrudan Bethesda.net'den satın alınabilecek (Steam'de veya diğer popüler dijital dağıtım platformlarında olmayacak)...
Levent Öztürk
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