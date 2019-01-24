Bethesda son Fallout 76 söylentisini yalanladı
Bethesda, en son çıkan Fallout 76'nın bedava olacağı söylentilerini resmi olarak yalanladı!
- Levent Öztürk
Bethesda, söylentilerin aksine Fallout 76'nın yakın zamanda kesinlikle bir bedava oyuna (free-to-play) dönüşmeyeceğini söyledi.
Bir Avustralyalı satıcıda kalan fiziksel oyun kopyalarını temel alan bu tahmin en baştan itibaren şüpheli temellere sahipti. Fallout 76 kesinlikle sarsıntılı bir başlangıç yaşamış olsa da, henüz durum o kadar kötü değil.
Bir oyuncunun Twitter üzerinde yayınladığı "Eğer @Fallout 76 Free-to-Play olursa, paramı geri istiyorum. Düzgün bir şekilde. 500 Atom bu sefer karşılamayacaktır. Sıkı bir hayran olarak, surata atılan bu tokattan geri dönüş olmayacaktır" yayınına cevap veren Bethesda, bu söylentilerin doğruluk payı olmadığını belirtti.
Fallout 76, geçtiğimiz Kasım ayında ilk yayımlandığı andan itibaren pek çok tartışmanın merkezinde yer almıştı ve çoğunlukla ılımlı incelemeler yapılmış olsa da, pek çok ilk izlenim bu oyunun, serinin karakteristik özelliklerini taşımadığı yönündeydi.
Ayrıca oyun ev sahipliği yaptığı buglar, PC üzerinde hack'lenmesinin kolay olması – Bethesda bu suçlamayı hızlı bir şekilde reddetti – ve iade poliçesi ile de eleştirilmişti.
Belki de bu yüzden insanların bu MMO hakkında çıkan söylentilere yaklaşımları biraz daha farklı oluyor.
Bununla beraber, eğer Twitter üzerindeki bu yoruma yapılan cevaplara bakılırsa, oyunu beğenmeyen pek çok kişinin yanı sıra, orijinal yazıyı yazan da dahil olmak üzere oyunu beğenen pek çok kişi bulunuyor: "Eğer FO4 online olması fikrini aklınızdan çıkartırsanız, bence mükemmel bir oyun."
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