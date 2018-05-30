Bethesda Yeni Fallout 76 Oyununu Duyurdu!

Bethesda, uzun süren bekleyişin ardından yeni oyunu Fallout 76'yı resmi olarak duyurdu!

Uzun bekleyiş Fallout 76 duyurusu ile sona erdi.

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP öneriyor: Tatil için teknolojik ürünler!

Test ettik, ödedik, geçtik!

7 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Androidler İçin Otomatik Tamir Olan Deri!
Modem Güvenliği İçin Uzmanından Öneriler
Bethesda Yeni Fallout 76 Oyununu Duyurdu!
Galaxy Note 9 Ekran Koruyucuları Sızdı
Uber'den Yeni Düzenleme İçin İlk Açıklama!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir