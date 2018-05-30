Bethesda Yeni Fallout 76 Oyununu Duyurdu!
Bethesda, uzun süren bekleyişin ardından yeni oyunu Fallout 76'yı resmi olarak duyurdu!
Bethesda'nın gün boyu süren Twitch yayınını izleyen hayranlar, oyun geliştiricisinin sürprizi ile ödüllendirildi. "Please Stand By" (Lütfen Bekleyin) test desenini barındıran bir TV görüntüsü ile dünyayı heyecana sürükleyen Bethasda'nın Twitch kanalı, en sonunda Fallout evreninin son üyesini duyurdu: Fallout 76.
Yıllık E3 oyun fuarına sadece birkaç hafta kalmış olmasına rağmen görünene göre Bethesda, ilk büyük duyurusunu yapmak için daha fazla sabredemedi. Yayın, bir önceki gün bazı ipuçları sunmuştu ve bunların arasında televizyon ile ekranı paylaşan bir Vault Boy biblosu ve arada görüntüden geçen Bethesda çalışanları bulunuyordu.
Ayrıca firma, kısa bir süre önce en büyük markalarından bazılarını da güncelledi ve Skyrim ile Doom'un VR ve Nintendo Switch sürümlerini yayınladı. 2015 yılının Fallout 4 oyununun bir VR sürümü de yayınlandı.
Gelelim Fallout 76'ya... Kısa tanıtım, oyunun yer altı kasalarının (vault) birinde yaşan bir karakterin Pip-Boy giyilebilir bilgisayarını takması ve "geri alım gününü" kutlamaya hazırlanmasından başka pek bir şey göstermedi. Karakterin tulumunun arkasında da "76" sayısı bulunuyordu.
Yeni oyun için henüz daha fazla detay verilmemiş olsa da, E3 ile beraber daha fazla bilginin sunulacağına emin olabiliriz. Ayrıca Bethesda'nın duyuracağı tek yeni oyun da bu olmayabilir. Firma, 10 Haziran, Cumartesi tarihinde Los Angeles'ta bir E3 basın etkinliği düzenlemeyi planlıyor...
Levent Öztürk
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