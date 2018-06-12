Bethesda yeni VR oyunlarını duyurdu...
Bethesda yeni VR oyunları Wolfenstein ve Prey'i duyurdu
Bethesda, E3 2018 etkinliği sırasında yaptığı sunum ile sanal gerçekliği desteklemeye devam edeceğini gösterdi ve daha büyük markalarını içeren iki yeni VR oyununu duyurdu: Wolfenstein ve Prey.
Prey'in VR yayımı bu yılın ilerleyen zamanlarında sunulacak ve Prey Typhon Hunter olarak adlandırılacak. Typhon Hunter VR (aynı zamanda VR olmayan bir sürümü de olacak) yakın zamanda sunulacak olan Prey DLC eki Mooncrash'a bedava bir çok oyunculu güncelleme olarak sunulacak.
Bu yeni oyun modu rekabetçi olacak ve temel olarak risklerin yüksek olduğu bir kedi-fare oyunu olacak. Morgan Yu, kendilerini Yu'yu avlamak için günlük nesneler olarak gizlemeye çalışan "mimic"ler ile karşı karşıya getirecek.
Bu VR moduna bir başka mod daha eşlik edecek: TranStar VR. Bu modda da temel olarak oyuncuların TranStar çalışanları rollerini üstlendikleri bir kaçış odası olacak. Oyuncular, Talos I uzay istasyonundan kaçmak için çeşitli bulmacaları çözmeye çalışacaklar.
Wolfenstein'ın VR modu ise 2019 yılında yayımlanacak tekil bir oyun olacak. Cyberpilot olarak adlandırılan bu oyun, Wolfenstein II: The New Colossus'un 20 yıl sonrasında geçecek.
Direniş kuvvetleri teknik anlamda çok daha ustalaşmış olacaklar ve oyuncular, Nazi makinelerini kullanarak Fransız direniş güçlerine yardımcı olarak Paris'teki Nazi güçlerini yok etmekle görevlendirilmiş bir hacker görevini üstlenecekler.
Bethesda'nın Doom, Fallout ve Skyrim gibi oyunların VR sürümleri ile elde ettiği başarıyı takip ederek yeni platform üzerinde deneyler yapmaya devam etmesinin iyi bir şey olduğu rhaatlıkla söylenebilir. Henüz bu oyunların hangi VR başlıklarında çalışacakları belirtilmiş değil ancak Oculus Rift ve HTC Vive'ın muhtemelen destekleneceği varsayılabilir...
Levent Öztürk
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