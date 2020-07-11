Beynimizin Ölü Hücreleri Nasıl Temizlediği, İlk Kez Videoya Kaydedildi

Beynimizin, ölü beyin hücrelerini nasıl temizlediğini hiç merak ettiniz mi? Bu karmaşık işlem, bilim insanları tarafından ilk kez videoya kaydedildi.