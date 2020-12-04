Beynimizin Sırrını Çözen Bulmaca: Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz

Araştırmacılar, etrafımızı nasıl gördüğümüzü ve beynimizin nasıl çalıştığını herkese göstermek için, maske tabanlı bir "hepsini bul" bulmacası çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli ilginç.

  • Levent Öztürk
Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz?
Tomi Um

Resimde yer alan 24 maskeyi bulabilir misiniz? Bu tür görevlerin deneyimli bulmaca çözücüler için bile zorlu olmasının bir sebebi var. Görüş alanımız içerisindeki her şeyi göremiyoruz. Daha doğrusu beynimiz buna izin vermiyor.

New York'taki SUNY Downstate Medical Center nörobilimcisi Susana Martinez-Conde'nin söylediğine göre beynimiz aynı anda sınırlı sayıda şeye odaklanıyor. Görsel korteklerimizdeki nöronlar sınırlı bant genişliğine sahip. Eğer her detayı görmeye çalışıyor olsalardı, ölüm-kalım detaylarını fark etmekte zorlanırdık. Bu yüzden de beyin görüşümüzü yönlendiriyor ve önemsiz cisimleri filtreliyor.

Eğer caddeden karşıya geçiyorsak, hislerimiz uçan bir kuştan veya yürüyen bir komşumuzdan ziyade bize doğru hızla gelen arabaya yönleniyor. Bu yüzden bazı detayları gözden kaçırabiliriz ancak en azından gördüklerimizi anlatmak için yaşayabilmemiz sağlanıyor.

Yukarıdaki bulmacayı çözmek için resmin tamamına bir kerede değil, daha ufak kısımlarına odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde beynimiz resmin en büyük kısımlarına kilitlenerek detayları görmemizi engelliyor.

Bu arada; doğru cevapları görmek için buraya tıklayabilirsiniz...

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