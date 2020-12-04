Beynimizin Sırrını Çözen Bulmaca: Resimdeki tüm maskeleri bulabilir misiniz

Araştırmacılar, etrafımızı nasıl gördüğümüzü ve beynimizin nasıl çalıştığını herkese göstermek için, maske tabanlı bir "hepsini bul" bulmacası çizdi. Ortaya çıkan sonuçlar bir hayli ilginç.

04 Aralık 2020 10:00

Levent Öztürk