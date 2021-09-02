Beynimizle İlgili Bir Gizem Daha Nihayet Çözüldü

Bilim insanları, yeni bir dil öğrenirken neden bu kadar zorlandığımızı, çocukların yetişkinlere göre neden yeni bir dili daha kolay öğrenebildiğini sonunda çözdü...

Beynimizle İlgili Bir Gizem Daha Nihayet Çözüldü

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