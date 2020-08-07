Beyrut'taki Patlamanın Ardından Yıkımın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkıyor

Lübnan'ın Beyrut şehrinde salı günü yaşanan korkunç patlama, çevresinde büyük hasara ve en az 100 kişinin ölümüne yol açmıştı. Uydularda gelen yeni görüntüler, yıkımın boyutlarını farklı bir açıdan gözler önüne serdi.
Uydu görüntüsü firmaları olan Planet Labs ve Maxar Technologies, Beyrut'un önceki ve şimdiki durumunu gösteren fotoğrafları Twitter'da paylaştı. Görüntülerde limanın önemli bir kısmının ortadan kalktığı gözleniyor.
Before and after SkySat imagery shows the impact of yesterday's explosion in Beirut.
Imagery captured on May 31, 2020 and today, August 5, 2020. pic.twitter.com/8zCLDOZn4w— Planet (@planetlabs) August 5, 2020
Büyük çaplı patlamaya limanda yıllar içerisinde stok yapılan amonyum nitratın neden olduğu düşünülüyor. Felaketin nasıl gerçekleştiğine dair incelemeler devam ediyor.
Maxar ise limanın önceki ve sonraki haline yakınan bakan bir animasyonlu GIF paylaştı. Fotoğraflar, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Before and after images from the #explosion that happened in #Beirut, #Lebanon on August 4, 2020. Before image from June 2020 and after image from today, August 5, 2020. More imagery showing the devastation will follow. pic.twitter.com/dfj4ItyTXL— Maxar Technologies (@Maxar) August 5, 2020
Maxar daha sonra limanın ve etrafındaki alanların ayrıntılı uydu görüntülerini paylaştı:
See the incredible damage from the #Beirut, #Lebanon explosion in these high-resolution #satellite images taken on August 5, 2020. Take a look at the large crater, the capsized Orient Queen and buildings with blown-out, shattered glass. pic.twitter.com/OxgzmZKNwR— Maxar Technologies (@Maxar) August 5, 2020
Felaketin ardından hastanelerin dolup taştığı Beyrut'ta yüz binlerce kişinin evini kaybetmiş olabileceği söyleniyor.
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