Bilgisayar Kullananlara 6 Basit Kural!

Özellikle bilgisayar kullanmak konusunda çok marifetli olmayanlar için, akıldan çıkmaması gereken 6 basit kural...

Bilgisayar Kullananlara 6 Basit Kural!

İster bilgisayarlar ve Windows konusunda ustalaşmış bir kullanıcı olun, ister yolunu tamamen kaybetmiş yeni bir kullanıcı, mutlaka uymanız gereken bazı basit kurallar hep vardır. İşte her PC kullanıcısının bilmesi gereken 6 basit kural.

1. Basit bir yedekleme sistemi kurun

Bir yedekleme sistemi hazırlamanız, sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Bu yüzden hemen şimdi yedekleme sisteminizi hazırlayabilir ve ona ihtiyacınız olana kadar unutabilirsiniz. Yedekleme için PC'nizle gelen araçları kullanabilir veya online dosya depolarına otomatik yedekleme seçeneklerine göz atabilirsiniz...

2. Kısayolları kullanın

Bir web sayfasında belirli bir kelimeyi arıyorsanız, tüm yapmanız gereken CTRL+F'ye basıp, aradığınız kelimeyi yazmak. CTRL+S ile açık olan dosyayı hemen kaydedebilir, CTRL+P ile yazdırabilir, CTRL+T ile yeni sekme açabilirsiniz. Başta zor gibi gelebilir, ancak bir süre sonra bu işlemleri neden fareyle yaptığınızı kendinize soracaksınız.

3. Kendinizi virüslerden koruyun

Öncelikle virüsler, trojan'lar ve diğer tür saldırılar arasındaki farkları öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Bunun ardından Avast, Bitdefender gibi ücretsiz (veya ücretli), iyi bir antivirüs yükleyerek kendinizi koruyun. Windows 10'un dahili aracının da işe yaradığını aklınızdan çıkartmayın. Hepsi bir yana, virüslerden korunmanın en iyi yolunun hislerinize güvenmekten, güvenilir kaynaktan gelmeyen yazılımları yüklememekten ve şüpheli şeyleri açmamaktan geçtiğini unutmayın.

4. Ağınızı ayarlayın ve sorunları giderin

Router'lar, modem'ler ve ağınızla ilgili diğer şeyleri çözmek, zor gibi görünebilir. Ancak birkaç temel gereksinimi bilmeniz, çoğu sorunu çözmenize yetecektir. Router'ınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bu yazımıza, kablosuz ağınızla ilgili sinyal sorunları yaşıyorsanız bu yazımıza göz atın.

5. Bilgisayarınıza her yerden ulaşın

Laptop'unuzla dışarı çıktınız, ancak önemli dosyalarınızdan biri masaüstü PC'inizde mi kaldı? Bu sorunu Dropbox gibi bir hizmet yoluyla çözebileceğiniz gibi, TeamViewer gibi basit bir uygulamayla PC'nizi istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.

6. İki PC arasında dosya paylaşın

Hemen yanınızda oturan arkadaşınıza bir dosya vermek istiyorsunuz, ancak flaş diskinizi bulamadınız. Aslına bakarsanız flaş diske ihtiyacınız yok. İki bilgisayar arasında dosya paylaşımı için Dropbox'u kullanabileceğiniz gibi, daha hızlı olan bu seçenekleri de tercih edebilirsiniz.

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