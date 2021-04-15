Bilgisayar Satışları Artıyor. Peki En Çok Bilgisayar Satan Marka Hangisi?

Bir süredir global çapta süregelen işlemci kıtlığına rağmen bilgisayar satışlarında artış devam ediyor. Bu analiz global analiz şirketi Canalys tarafından yapılmış ve 2021 yılının ilk çeyreğinde de satışların artarak devam ettiğini ortaya koyuyor.
Koronavirüs neticesinde işlemci sevkiyatında sorunlar sürerken, buna karşın ürün sevkiyatı hız kesmeden yoluna devam ediyor. Canalys'in hazırladığı yeni rapora göre, 2021'in ilk çeyreğinde de bilgisayar satışları yüzde 55 oranında artarken, liderlik koltuğu yine Lenovo'nun.
Lenovo, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 24.7'lik bir başarıya imza atarken, geçtiğimiz yıla göre satışlarını da artırmış durumda. Onu yüzde 23.3 ile HP takip ediyor ve HP'nin de 2020 yılına göre satışlarını artırmayı başardığı görülüyor.
Dell, her ne kadar yüzde 15.7'lik bu yılki satış rakamı ile geçtiğimiz senenin altında kalsa da, listede 3'üncü sırada yer alıyor. Onu Apple yüzde 8'lik pay ile takip ederken, ardından da Acer, yüzde 6.9 ile geliyor.
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