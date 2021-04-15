Bilgisayar Satışları Artıyor. Peki En Çok Bilgisayar Satan Marka Hangisi?

Devam eden işlemci kıtlığına rağmen bilgisayar satışları artıyor. Peki ama hangi marka ne kadar bilgisayar sattı; en çok bilgisayar satan marka hangisi? Yakından bakalım...