Bilgisayarı "Öldüren" Manyetik USB Kablo Geliştirildi!

Virüslere karşı koruma sağlamak için anti virüs koruma yazılımı ve çevrimiçi gizliliğinizi korumak için bir VPN kullanabilirsiniz, ancak, cihazlarınızı fiziksel saldırılara karşı korumak çok daha zor olabilir. Bu alanda da güvenliği sağlamayı hedefleyen BusKill adlı bir proje, dizüstü bilgisayarını koruma altına alan özel bir USB manyetik ayrılabilir kablo üretti.
Bir başkası cihazınızı bulunduğu yerden alıp götürürse, BusKill'in özel USB kablosunun manyetik bağlantıları kesiliyor ve bilgisayar otomatik olarak kilitleniyor. Bu tür bir güvenlik önlemi, ortalama bir kullanıcıdan gazetecilere, politikacılara ve daha fazlasına kadar hizmet edebiliyor. Risk altındaki kişiler, cihazlarının ve verilerinin yanlış ellere geçmesini önlemek için bu ürünü kullanabilir.
BusKill'in yaratıcıları iki yıldan fazla bir süredir bu proje üzerinde çalışmakta olduklarını açıkladı. İlk sürüm, donanıma sahip herkesin kaynak kodunu derlemesine izin veren bir kendin yap projesi olarak geliştirildi, ancak şimdiye kadar sadece Linux'ta çalışıyordu. Şimdi artık macOS, Windows ve Linux işletim sistemlerini destekliyor. Kablo, 59 dolara satılıyor.
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