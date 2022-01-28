Bilgisayarım Neden Açılmıyor? İşte 9 Muhtemel Neden!

Bilgisayarınız açılmıyor mu? Bunun bir çok farklı nedeni olabilir. Bilgisayarınızı mümkün olan en kısa sürede yeniden çalışır duruma getirmek için takip etmeniz gereken adımları ve sorunun muhtemel nedenlerini listeledik...