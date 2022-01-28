Bilgisayarım Neden Açılmıyor? İşte 9 Muhtemel Neden!

Kendinizi bir anda çalışmayan bir bilgisayarla baş başa bulduğunuzda hemen paniğe kapılmanıza gerek yok. Bunun güç sorunları, donanım sorunları veya yazılım hataları dahil olmak üzere herhangi bir kolay çözülebilecek nedeni olabilir. Bu noktada önemli olan, nereden başlayacağınızı ve sorunun ne olduğunu nasıl anlayabileceğinizi bilmeniz önemli.
Bilgisayarınızı onarmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yokmuş gibi görünse de, aslında denenecek çok şey var. Bu yazıda bazı olası nedenleri ve bunları nasıl düzeltebileceğinizi bulacaksınız...
1. Farklı Kabloları Deneyin
Bu pek olası olmasa da, ilk önce bunu kontrol etmenizde yarar var. Böylece bu ihtimali ortadan kaldırmış olursunuz. Güç kablonuza göz atın. Gevşemiş veya bağlantısı kesilmiş olabilir. Bu durumda yeniden bağlamanız gerekecektir.
Bazen, kablonun kendisi de sorun olabilir. Yedek bir güç kablonuz varsa, onu denemeniz iyi bir fikir olabilir.
2. Bip Seslerini Çözün
Bilgisayarı açmaya çalıştığınızda, anakarttan gelen bir dizi bip sesi duyabilirsiniz. Tek bir bip sesi her şeyin yolunda olduğunu belirtirken, uzun ve sürekli bir ses güç kaynağında kritik bir arıza olduğu anlamına gelebilir.
Sorun giderme için standart bir hata kodu seti yoktur. Bilgisayarınız, biraz Mors koduna benzeyen bir dizi kısa ve uzun bip sesiyle hata mesajı verebilir. Bu bip seslerinin ne anlama geldiğini anlamak için bilgisayarın kullanım kılavuzuna bakmanızda yarar var.
Bilgisayarın kılavuzuna sahip değilseniz, bu bilgiyi üreticinin web sitesinde de arayabilirsiniz.
3. Farklı Bir Güç Kaynağı Deneyin
Bilgisayarınız hiç açılmıyorsa (yanıp sönen ışıklar yok, hata kodları bip sesi çıkarmıyor ve fanlar çalışmıyorsa), muhtemelen bir güç sorunu vardır.
Güç kaynağını çıkarmayı ve çalıştığından emin olduğunuz bir duvar prizine takmayı deneyebilirsiniz.
4. Sorunun Güç Düğmesinde Olup Olmadığını Kontrol Edin
Bilgisayarınız başlamıyorsa ancak anakart ışığı yanıyorsa veya fanlar çalışıyorsa, kasadaki güç düğmenizde sorun yaşıyor olabilirsiniz. Sorun giderme için sistemi anakart üzerinden açmayı deneyin.
Ancak, anakartların hepsi aynı değildir, bu nedenle hepsinde yerleşik güç düğmesi yoktur. Bulmakta sorun yaşıyorsanız, anakart kılavuzuna bakabilirsiniz.
Anakartınızda yerleşik güç düğmesi yoksa, PC'nizi hızlı bir şekilde başlatmak için güç anahtarı başlık pimlerine bir tornavida ile dokunabilirsiniz. Bu, güç düğmenizin mi yoksa sorunun mu olduğunu görmek için yararlı bir geçici çözümdür. Ancak bunu yapmadan önce bir bilene danışmanızı öneriyoruz.
5. Ekranınızı Kontrol Edin
Bilgisayarınız ses çıkarıyor ancak ekranda hiçbir şey görmüyorsanız, hata monitör kaynaklı olabilir. Monitörünüzü bilgisayara ve güç kaynağına bağladığınızdan emin olarak başlayabilirsiniz.
Ayrıca monitörün güç kablosunun hatalı olmadığından emin olmak için iki kez kontrol etmelisiniz. Başka bir güç kablosu kullanmak sorunu çözmezse ve bağlayabileceğiniz yedek bir monitörünüz veya TV'niz varsa, onu deneyin. Bilgisayarınız şimdi başlıyorsa, monitörünüzü değiştirmeniz gerekiyor gibi görünüyor.
6. İhtiyacınız Olmayan USB Aygıtlarını Çıkarın
Bir sorunu gidermeye çalışırken, arızaya katkıda bulunabilecek tüm değişkenleri ortadan kaldırmak en iyisidir. En olası nedene sahip alana odaklanın. Buraya kadar geldiyseniz ve sorununuz devam ederse, her şeyin bağlantısını kesin ve bilgisayarı yalnızca klavye ve fare ile başlatmayı deneyin.
Zor durumlarda, USB aygıtlarından hiçbirinin çakışmaya neden olmadığından emin olmak için klavye ve fare bile olmadan sorun gidermeye devam edin. Sıklıkla, bağlantı noktaları bu tip sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, önyükleme işlemi sırasında bağlantı noktalarının boş olmasını sağlamak işinizi kolaylaştıracaktır.
7. Isıyı Azaltın
Bir bilgisayar aşırı ısınmadan kapanabilir. Havalandırma deliklerinde veya fanlarda çok fazla toz birikmesi makinenizin aşırı ısınmasına ve ardından kapanmasına neden olabilir.
Bu durumda en iyi sorun giderme seçeneği bilgisayarınızın soğumasını beklemektir. Fan hızlarınızı ve soğutma sisteminizi düzenlemek ve izlemek için üçüncü taraf yazılımları da kullanabilirsiniz. Veya harici bir donanım soğutucusu da kullanabilirsiniz.
8. Aşırı Gerilim Koruyucuyu Kontrol Edin
Bilgisayarınızı bir kesintisiz güç kaynağına (UPS) veya aşırı gerilim koruyucuya taktıysanız sıfırlama anahtarını kontrol edin.
Çoğu aşırı gerilim koruyucu, bir güç artışı olduğunda basmanız gereken yerleşik bir sıfırlama anahtarıyla birlikte gelir.
9. CMOS Pilini Kontrol Edin
Bitmiş bir CMOS pili varsa, sisteminiz tarihi veya saati hatırlayamayacak ve sizden F1 tuşuna basarak işletim sistemini başlatmanızı isteyecektir.
Bu genellikle önyükleme hatasıyla sonuçlanmaz, ancak nadiren olabilir. Diğer tüm olasılıkları tükettiyseniz, bunun bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için her zaman denemeye değer olduğu kesin.
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