Bilim Adamları Bakterilere GIF Yüklediler!
Bakteri üzerine animasyonlu GIF yüklemeyi başaran bilim adamları, gelecekten ipuçları mı veriyorlar?
Facebook Messenger ve WhatsApp'ta animasyonlu GIF'leri kullanabiliyorsunuz. Slack bile GIF'lerden geri kalmadığına göre emektar formatın henüz hiçbir yere gitmediğini söyleyebiliriz.
GIF'leri yeni keşfedenlerin arasına bilim adamları da katıldı. Ancak onları normal insanlar gibi Giphy'ye yüklemek yerine bakterileri kullanarak ilginç bir iş başardılar.
Harvard'dan bilim adamları, CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) adlı bir şeyi kullanarak GIF'i bir tutam E Coli üzerinde depoladılar. Proteinleri titizlikle sıralayan araştırmacılar, onlara dört nala giden bir at görüntüsü verdiler.
Yukarıda solda orijinal görüntüyü, sağda ise bakteriden tekrar oluşturulan görüntüyü görüyorsunuz.
Nature'da yer alan makaleye göre bu sistem, genomlara bilgi yazma potansiyeline sahip. Makale, CRISPR–Cas sistemiyle siyah ve beyaz piksel değerlerinin yaşayan bir bakteri topluluğunun genomlarına kodlandığını söylüyor.
Bu araştırma, canlı hücrelerin kendi "kara kutu kaydını" yapabilme potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Bu bilim adamlarının gelişim sürecini incelemeden nasıl geliştiklerini görmesi anlamına gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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