Bilim Adamları Bakterilere GIF Yüklediler!

Bakteri üzerine animasyonlu GIF yüklemeyi başaran bilim adamları, gelecekten ipuçları mı veriyorlar?

Bilim Adamları Bakterilere GIF Yüklediler!

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