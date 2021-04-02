Bilim Dünyasının Dev İsimleri, Geride Kalan 1 Nisan'ı da Şakasız Geçmedi...

Avrupa Uzay Ajansı, CERN ve diğerleri... Bilim dünyasının dev isimleri, geride bıraktığımız 1 Nisan'ı da boş geçmedi ve güldüren 1 Nisan şakalarına imza attı...