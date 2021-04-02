Bilim Dünyasının Dev İsimleri, Geride Kalan 1 Nisan'ı da Şakasız Geçmedi...

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Nisan günü farklı şakalara sahne oldu. Dev şirketler genellikle gerçekçi (ve çoğunlukla komik olmayan) şakalar yapmayı ihmal etmedi. Ama bilim dünyasında, sıra dışı makaleler ve inanılmaz duyurular ile bu geleneği hakkıyla yaşatanlar da yok değildi.
Geride bıraktığımız yıllar içerisinde uçan penguenlerin keşfinden Start Wars (Yıldız Savaşları) Force'unun (Güç) gerçekliğine dair kanıtlara kadar pek çok farklı duyuru ortaya çıktı. Bu yıl da birçok ilginç duyuru bizi yalnız bırakmadı.
Örneğin Avusturalya Sürüngen Parkı, yaptığı bir duyuruda genç çocuklu ailelerin artık Timsah Elvis ile "tehlikeli, ölümcül, (ve muhtemelen yasadışı)" bir yakın temas yaşayabileceğini ilan etti. Hatta bu duyuruya göre kendi mayonuzu getirerek parkta yaşayan 500 kilogramlık tuzlu su timsahı ile beraber yüzmeniz de mümkün olabilecekti. Tabii ki böyle bir şeye gerçekten izin verilse 55 yaşındaki timsahın vereceği tepkiyi düşünmenin bile korkutucu olduğunu söylemeye gerek yok herhalde.
Soyu tehlikede olan Avusturalyalı canlılar konusunda ise Okinawa Bilim Enstitüsü ve Teknoloji Yüksek Lisans Üniversitesi tarafından yapılmış olan şaka da pek çok kişiyi güldürdü. Görünene göre özellikle Kangaskhan'ın (Garura kangaskhani) hem yetişkinlerinin hem de yumurtalarının yasa dışı avından endişe duyuyorlardı. Yani Pokemon Go'da Avusturalya'ya özel olan tek Pokémon türünden bahsediyoruz. Ayrıca araştırmacılar, Pokémon'un iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğinden de endişe duyduklarını açıklayan, "oldukça bilimsel" fikirler yayınladılar.
İnternetin doğum yeri ve en büyük uluslararası laboratuvarlardan biri olan CERN ise Dünya'daki en yüksek dikey hızlandırıcı Elevator-Inspired Fast-Fermion Endwise Linac işbirliğini, yani EIFFEL'i duyurdu. Yapılan detaylı bir basın açıklamasında laboratuvar, standart model parçacık fiziğinin sınırlarını zorlama konusunda önemli noktalara değiniyor.
Meet EIFFEL ??— CERN (@CERN) April 1, 2021
The proposal of world's first vertical particle accelerator, the Elevator-Inspired Fast-Fermion Endwise Linac would use revolutionary techniques to study the force of gravity directly and precisely measure signs of "CPT violation".https://t.co/SzaG94VTIL
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da eğlenceli bir gün geçirdi. ESA, şu anda yeni astronotlarını işe alma sürecinde ve bugün, sıradaki astronot talipleri için yeni gereksinimlerini açıkladı. Öncelikle kendi Uzay başlığınızı getirmeniz gerekiyor. Ayrıca üç farklı dilde ondan geriye sayabilmeniz de gerekiyor, görünene göre geri sayımlarda işe yarıyor. Son olarak da iyi bir crème brûlèe yapmanız şart çünkü bu ESA eğitmenlerinin birinin özel bir isteği.
??URGENT
See new requirements added as of 1 April to our #AstronautSelection profile:
? provide own helmet;
? recite 10-0 in at least three languages (for countdowns);
? make a good crème brûlée (request from one of our instructors).
?? https://t.co/UWM20LNHHr #ESArecruits pic.twitter.com/CzQFjrWX8V— ESA (@esa) April 1, 2021
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