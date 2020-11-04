Bilim insanları açıkladı: Yarasalar geleceği görebiliyor! Nasıl mı?

Yeni bir araştırma sonuçlarına göre, yarasalar eldeki veriler üzerinden geleceği tahmin edebilme yeteneğine sahip. Ancak bu yeteneklerini yalnızca avlarını yakalamak için kullanabiliyorlar.