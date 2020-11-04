Bilim insanları açıkladı: Yarasalar geleceği görebiliyor! Nasıl mı?

Yeni bir araştırma sonuçlarına göre, yarasalar eldeki veriler üzerinden geleceği tahmin edebilme yeteneğine sahip. Ancak bu yeteneklerini yalnızca avlarını yakalamak için kullanabiliyorlar.

Bilim insanları açıkladı: Yarasalar geleceği görebiliyor!

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanlarının PNAS dergisinde yayınlanan araştırmalarına göre, yarasalar geleceği tahmin edebiliyor. Yarasalar bu şekilde avlarının geleceğini tutarlı bir şekilde tahmin edebiliyorlar.

Avlarının Gelecekteki Konumunu Ses Yankısıyla Tahmin Ediyorlar

Araştırmada yarasaların, avlarının çıkarmış olduğu seslerin yankısından faydalanarak gelecekteki konumunu isabetli bir şekilde tahmin ettiği ortaya çıktı. Bilim insanları, bu çok teoriyi matematiksel bir model ile de desteklediler.

"Sadece Yankıya Güvenselerdi Avlarını Iskalarlardı"

Araştırmanın kıdemli yazarı Psikoloji ve Beyin Bilimleri profesörü Cynthia F. Moss "Bir tenisçinin, topa ne zaman ve nerede vuracağını önceden bilmesi gerektiği gibi, bir yarasanın da avladığı böcekle ne zaman ve nerede temas kuracağını önceden bilmesi gerekiyor. Böcek uçuyor, yarasa da uçuyor. Böylesine değişken bir ortamda yarasa, sadece yankılara güvenseydi avını ıskalardı."  açıklamasında bulundu.

Gelecekteki Konumunu Tahmin Ederek Yakalıyorlar

Yarasalar avının nerede olduğunu anlamak için başlarını hedeflerine kilitliyor ve uzaklığı hesaplamak için yankılardan faydalanıyor. Ancak seslerin bir nesneye çarpıp ardından yarasaya gelmesi, az bir gecikme ortaya çıkarıyor. Bu gecikme yarasanın, avının az da olsa geçmişteki konumunu tespit etmesine neden oluyor. Yankılardan elde ettikleri bilgilerle gelecekteki konumu tahmin eden yarasalar avı yakalıyor. 

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