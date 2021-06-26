Bilim İnsanları, "Kayıp" Bir İnsan Türünü Bulduklarını Söylüyor

Bilim insanları, İsrail'deki bir alanda daha önce bilinmeyen bir arkaik hominin popülasyonuna (Nesher Ramla Homo) ait fosilleşmiş kafatası kalıntılarını ortaya çıkardılar. Bu haber, yeni bir insan türü bulunduğu anlamına geliyor.
Hem Neandertal hem de arkaik insan özelliklerinin birleşimiyle, Levant'taki bu yeni Homo grubu, "soy ağacımız" hakkındaki bazı eski varsayımları sarsabilir ve Neandertallerin kökenlerine ışık tutabilir.
Yaklaşık 40.000 yıl öncesine kadar Avrasya'da yaşayan soyu tükenmiş bir tür veya arkaik insan alt türü olan Neandertallerin, modern insanların gelişinden çok önce Avrupa'da ortaya çıktığı ve geliştiği uzun süredir kabul ediliyor. Bununla birlikte, yakın tarihli genetik kanıtlar, Neandertallerin ortaya çıkmasında büyük rol oynamış olabilecek, bilinmeyen, Avrupalı olmayan bir grubun varlığına işaret ederek bu fikre şüphe uyandırdı.
Science dergisinde yayınlanan iki ortak çalışmada Tel Aviv Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nden araştırmacılar, Nesher Ramla Homo'nun bu keşfinin bu "kayıp halka" olabileceğini savunuyorlar.
Arkeologlar, Ramla kenti yakınlarındaki bir bölgede, kafatasının bir kısmı, çenesinin bir kısmı ve bazı dişlerin yanı sıra çeşitli hayvan kemikleri ve çakmaktaşı aletler de dahil olmak üzere Homo cinsinin bir üyesine ait fosilleşmiş bir kafatasının kısmi kalıntılarını keşfettiler. Bu parçaları bazı derinlemesine analizlerle bir araya getirmek, kafatasının, muhtemelen hem Neandertaller (özellikle dişler ve çeneler) hem de arkaik Homo (özellikle kafatası) ile aynı özellikleri paylaşan, Homo cinsinin bilinmeyen bir üyesine ait olduğunu gösterdi.
Araştırmacılar, bu buluntuların 400.000 ila 120.000 yıl önce Levant'ta yaşayan, kendine özgü özellikleri ile tamamlanmış yeni bir Homo grubu olduğunu savunuyorlar.
İbrani Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırma yazarı Dr Yossi Zaidner, "İnsan fosilleriyle ilişkili arkeolojik buluntular, 'Nesher Ramla Homo'nun gelişmiş taş alet üretim teknolojilerine sahip olduğunu ve büyük olasılıkla yerel Homo sapiens ile etkileşime girdiğini gösteriyor. Homo sapiens'in yanı sıra arkaik Homo'nun insanlık tarihinde bu kadar geç bölgede dolaştığını asla hayal etmemiştik" diyor.
Ekip, Nesher Ramla Homo'nun muhtemelen diğer Homo türlerinin ataları olduğuna ve grubun bazı üyelerinin sonunda Neandertallere evrildikleri ve Avrupa'ya göç ettiğine inanıyor. Diğerleri, yerleşik bir arkaik Homo nüfusu haline geldikleri Asya'ya taşınmış gibi görünüyor. Ayrıca, daha önce İsrail'de bulunan ve antropologları yıllardır şaşırtan sıra dışı arkaik insan fosillerinin birçoğunun da bu yeni keşfedilen Nesher Ramla grubuna ait olması mümkün.
Tel Aviv Üniversitesi Anatomi ve Antropoloji Bölümü'nden Profesör Israel Hershkovitz'in yaptığı açıklamaya göre "bu yeni bulgulardan önce, çoğu araştırmacı Neandertallerin, küçük Neandertal gruplarının yayılan buzullardan kaçmak için güneye göç etmeye zorlandığı ve bazılarının yaklaşık 70.000 yıl önce İsrail Topraklarına geldiği bir 'Avrupa hikayesi' olduğuna inanıyordu."
"Nesher Ramla fosilleri, Avrupa Neandertallerinin atalarının 400.000 yıl kadar erken bir tarihte Levant'ta yaşadıklarını, batıya doğru Avrupa'ya ve doğuya doğru Asya'ya göç ettiklerini öne sürerek bu teoriyi sorgulamamıza neden oluyor. Aslında, bulgularımız Batı Avrupa'nın ünlü Neandertallerinin burada Levant'ta yaşayan çok daha büyük bir nüfusun kalıntıları olduğunu öneriyor - tam tersi değil."
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