Bilim İnsanları, Plüton'u Yeniden Gezegen Kategorisine Sokmak İstiyor!

Araştırmacılar, "Güneş sistemimizde muhtemelen 150'den daha fazla gezegen var" derken, bazı bilim insanları Plüton'u da yeniden gezegen olarak tanımak istiyor!

  • Ercan Uğurlu
Plüton Yeniden Gezegen Olabilir

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