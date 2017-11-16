Bilim İnsanları Üç Gözlü Böcek Üretti!

Bilim insanları, genetik müdahale ile sıradan bir böceğe üçüncü gözü eklemeyi başardılar...

Bilim İnsanları Üç Gözlü Böcek Üretti!

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