Bilim İnsanlarından, Denizanalarını Hızlandıran Şaşırtıcı Deney!

Caltech ve Stanford Üniversitesi bilim insanları, denizanalarını direkt olarak okyanusta yönlendirilebilecek, derin deniz kaşiflerine dönüştürecek ve o sırada da kayıt yapacak canlılara dönüştürme peşinde. Science Advances adlı dergide yayınlanan makalede ekip, denizanalarına eklenecek ve hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde yüzmelerini sağlayacak bir protezi tanıttılar.
Yaklaşık iki santimetre çapındaki cihaz, denizanalarına ahşap bir diken ile bağlanıyor. Cihaz, bir kalp pilinin kalbe yaptığına benzeyen bir şekilde denizanasına ufak elektrik dalgaları veriyor. Cihaz, hayvanın vücudunun normalde attığından üç kat daha hızlı dalga gönderiyor ve deniz anasının üç kat daha hızlı ya da saniyede dört-altı santimetre yüzmesini sağlıyor. Deneyde yer alan denizanası sadece iki kat enerji harcadı ve bu da cihazın aynı zamanda daha fazla verim oluşturduğunu öneriyor.
Araştırmacılar, denizanasını dikkatle takip ettiklerini ve zarar görmediğinden emin olduklarını söylüyor. Denizanalarının bir beyni veya ağrı reseptörleri olmasa da, stres altındayken mukus salgılayabiliyorlar. Bu deneyde ise herhangi bir stres salgısı salgılamadılar ve protezin çıkartılmasından sonra normal yüzmelerine devam ettiler.
Bilim insanlarının artık denizanasını hızlandırmayı başarmış olmaları sayesinde sadece yönlendirme için bir yöntem bulmaları gerekiyor. Ekibin söylediğine göre protez takılmış olan denizanaları yüzen robotlardan yaklaşık 1.000 kat daha verimli ve okyanuslarda zaten bol miktarda bulunuyorlar.
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