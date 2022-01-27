Bilim İnsanlarının Yeni Mucizesi: Tan 465 Gün Boyunca Patlamayan Baloncuk!

Bilim insanları, şimdi de gözlerini patlamayan baloncuk oluşturmaya dikti. Çalışmalar sonrasında ortaya çıkan 465 gün patlamayan baloncuk, bu alanda bir rekoru temsil ediyor!

  • Levent Öztürk
465 gün patlamayan baloncuk yaptılar!
Shutterstock

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