Bilim kurgu oyunu The Complex, iOS ve Android'e geliyor! İşte çıkış tarihi

Don't Knock Twice VR ve Time Carnage'ın geliştiricileri olan Wales Interactive, "The Complex" adlı bilim kurgu oyunu IOS ve Android cihazlarda yayınlanacağını duyurdu. İşte The Complex'in iOS ve Android'e geliş tarihi...