Bilim kurgu oyunu The Complex, iOS ve Android'e geliyor! İşte çıkış tarihi

Don't Knock Twice VR ve Time Carnage'ın geliştiricileri olan Wales Interactive, "The Complex" adlı bilim kurgu oyunu IOS ve Android cihazlarda yayınlanacağını duyurdu. İşte The Complex'in iOS ve Android'e geliş tarihi...

Bilim kurgu oyunu The Complex, iOS ve Android'e geliyor! İşte çıkış tarihi

Mobil oyuncular için güzel bir haber geldi. İnteraktif bilim kurgu oyunu The Complex, diğer platformlar gibi bu yılın başlarında mobil platformlar için piyasaya sürülmemişti. Şimdi ise iOS ve Android'e geliyor.

OYUNUN IOS VE ANROID İÇİN ÇIKIŞ TARİHİ 3 ARALIK

Oyunun iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi belli oldu. Mxdwn.com'un haberine göre oyunun  çıkış tarihi 3 Aralık olarak duyuruldu.

Kompleks, "The Handmaid's Tale" deki ödüllü yazı ekibinin bir parçası olan Lynn Renee Maxcy tarafından yazılmıştır. Etkileşimli Bilim Kurgu oyununda Michelle Mylett, Kate Dickie, Al Weaver ve Leah Viathan başrolde olacak.

FİYATI BELLİ Mİ?

Mobil platformlar için oyunun henüz bir fiyat açıklamadı ancak çok uzak olmayan sürümle birlikte gününden önce açıklanacağına dair hiçbir şüphe yok.

COMPLEX NASIL BİR OYUN?

Büyük bir biyolojik silah saldırısının Londra'da gerçekleştirilmesinin ardından iki bilim adamı kendilerini kilitli bir laboratuvarda bulur. Laboratuvarda hava gitgide kaybolur. Totaliter Kindar ülkesindeki kimyasal saldırı kurbanlarını tedavi eden Dr. Amy Tenant, Nano Hücre Teknolojisinin ilerlemesindeki öncü isimlerden biri.

Şimdi ise Londra'da kimliği rastlantısal olmaktan çok uzak olan birinin kan kustuğuna dair haberler çıkar. Eski bir arkadaşıyla tekrar bir araya gelen Amy, tehlikeli bir sırra sahip olmanın yanı sıra bilimsel ilerlemenin kaynağı olan girilmesi imkansız bir laboratuvar merkezine hapsolmuş durumdadır.

The Complex - An Interactive Movie | Official TrailerThe Complex - An Interactive Movie | Official Trailer
The Complex is an interactive sci-fi thriller movie from the publishing studio that brought you Late Shift and The Bunker. Coming to PC, PS4, Xbox One and Nintendo Switch on 31st March 2020. Wishlist on Steam: After a major bio-weapon attack on London, two scientists find themselves in a locked-down laboratory with time, and air, running out. With choose-your-own-adventure style gameplay, your actions and your relationship with other characters will lead you to one of eight suspenseful endings. Find out more: Follow us:

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