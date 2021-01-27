Bill Gates'ten COVID-19 Aşısıyla İnsanlara Çip Takılacağı İddialarına Cevap

Bill Gates, COVID-19 aşıları ile birlikte insan vücuduna çip takılacağı ve insanların bu sayede takip edileceği hakkındaki komplo teorileri hakkında ilk kez konuştu; bu duruma ne kadar şaşırdığını gösterdi.