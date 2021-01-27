Bill Gates'ten COVID-19 Aşısıyla İnsanlara Çip Takılacağı İddialarına Cevap

Reuters'e verdiği yeni bir röportajda Bill Gates, kendisi ve ABD'li ünlü bulaşıcı hastalık uzmanı Anthony Fauci hakkında sosyal medyada ortaya atılan komplo teorileri ile ilgili açıklamalar yaptı. Bu komplo teorileri arasında, ikilinin Koronavirüs salgınını insanları kontrol etmek için çıkardıkları ve Bill Gates tarafından desteklenen aşılarla, insanları takip etmek için vücutlarına çip yerleştirileceği gibi garip varsayımlar da bulunuyor.
?Bu komplo teorilerinin tehlikeli bir viral haline geldiğini ve sosyal medyanın yükselişi ile inanılmaz boyutlara ulaştığını söyleyen Gates, açıklamasının devamında "kimse benim ve Dr. Fauci'nin bu kötü teorilerde bu kadar önemli rol oynayacağımızı tahmin edemezdi" dedi.?
Yaşanan bu duruma hem çok şaşırdığını, hem de çok üzüldüğünü söyleyen Bill Gates, "insanlar bunlara gerçekten inanıyor mu?" diyerek şaşkınlığını gözler önüne serdi. Gates, bu durumun tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, "önümüzdeki yıl boyunca bu konuda eğitim vermeli ve insanların olan biteni anlamasını sağlamalıyız" dedi.?
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