Bill Gates'e Göre Bir COVID-19 Bitiyor ama Yeni Pandemi Yolda!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey azaldığını ancak yeni bir pandeminin geleceğini söyledi.
66 yaşındaki Gates'e göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi. Gates, "Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı" diyor.
"Bir Pandemi Daha Yaşayacağız"
Ayrıca gelebilecek yeni pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne süren Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi.
Gates, bu nedenle ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyleyerek "Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. İklim değişikliği gibi değil" diye konuştu.
"Hazırlıklı Olun"
Aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket edilmesi gerektiği konusunda uyaran Gates, hükümetleri şimdiden yatırım yapmaya çağırdı ve haberci RNA (mRNA) teknolojisi de dahil olmak üzere standartlaştırılmış platformların bunu mümkün kılacağını ifade etti.
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