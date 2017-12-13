Bill Gates Hakkında Az Bilinenler!
Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Bill Gates'in bu özelliklerini muhtemelen bilmiyorsunuz!
Kişisel bilgisayarların önem kazanmasında büyük rol oynayan Bill Gates, 1980 ve 1990'larda uluslararası bir üne kavuştu. Gates'in başarıları, birçok kitaba, filme ve röportaja konu oldu. Bu yazımızda bilişim tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Gates'in az bilinen 7 özelliğini sıraladık.
1. Bill Gates tutumlu biri: Windows, Bill Gates'i dünyanın en zengin adamı yapmış olabilir ancak en savurgan adamı yapmadığı kesin. Gates parasını hayır işlerine akıtsa da çok lüks bir yaşam sürmüyor. Bununla birlikte kendine ait bir uçağı var.
2. Windows'un hatasız olduğunu iddia etmişti: Windows 10 kullanıyorsanız, çeşitli hatalara rastlamış olmalısınız. Ancak Gates 1995'te Windows'ta çok az sayıda hata olduğunu iddia etmiş ve işletim sisteminde önemli bir hata bulunmadığını söylemişti.
3. Gates, biraz küfürbaz: Şu an Stack Overflow'un CEO'su olan Joel Spolsky, 1990'larda Microsoft Excel takımının program yöneticisi konumundaydı. Spolsky, grubun durumunu konuştukları bir toplantıda Gates'in argo sözcükleri ağzından düşürmediğini, f*** sözcüğünü kaç kere söylediğini sayamadığını söylüyor.
4. Ofisten ayrılmazdı: Windows gibi bir işletim sistemini geliştirmek kolay bir iş değil. Gates, özellikle bazı görevler üzerinde çalışırken günlerce ofiste kalmak zorunda kalmıştı.
5. Ulaşılmazı zordu: Microsoft'un başarısında Gates'in işkolik karakterinin büyük rolü var. Bunun yanında başkalarıyla direkt kontakt kurmaktan kaçınması, Microsoft'la çalışmak isteyenlerin sinirlerini biraz bozuyordu. InfoWorld dergisinin 1981'deki bir sayısı, Gates'in telefonlarına cevap vermemekle ve çağrılara geri dönmemekle "ünlü" olduğunu söylüyor.
6. B planı yedek zekaydı: Microsoft başarılı olmasaydı, Gates muhtemelen yapay zeka üzerinde çalışacaktı. Gates, 2015'te konuştuğu bir Reddit oturumunda "Microsoft'ta çalışmasının yapay zeka alanında çalışma fırsatını kaçırmasına yol açacağından endişe ettiğini" söylüyor.
7. Bir zamanlar korsan için fazlasıyla endişeliydi: Gates, 1998'de Cnet'e şunları söylemişti:
"Çin'de her yıl yaklaşık 3 milyon bilgisayar satılıyor ancak insanlar yazılıma para ödemiyorlar. Ancak bir gün bunu yapacaklar. Yazılımı çaldıkları sürece, bizim yazılımımızı çalmalarını istiyoruz. Buna bir tür alışkanlık geliştirecekler ve biz, önümüzdeki on yılda bu işin bir yolunu bulacağız."
8. Çok rekabetçiydi: Gates yıllar içinde, özellikle baba olduktan sonra biraz yumuşamış olsa da gençlik zamanında çok hırslı olduğuna dair birçok hikaye var.
9. Ctrl + Alt + Delete'in hata olduğunu düşünüyor: Windows 10'a kadar olan Windows'larda oturum açmak için bu tuş birleşimini kullanıyordunuz. Gates, bu çözümün pek şık olmadığını kabul ediyor. Gates, Harvard'daki bir fon toplama etkinliğinde "bu bir hataydı," demişti ve şöyle devam etmişti: "Tek bir düğme sunabilirdik ancak IBM klavye tasarımını yapan arkadaş bize tek bir düğme vermek istemedi."
Zeynel A. Öztürk
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