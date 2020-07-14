Bill Gates, Koronavirüs Aşısı Hakkında Ciddi Açıklamalar Yaptı

Bill Gates, COVID-19 ilaçlarının ve aşılarının hazır olduğunda "sadece en yüksek teklifi verenlere" gitmemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: "En çok ihtiyaç neredeyse, aşılar oraya gitmeli."