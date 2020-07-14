Bill Gates, Koronavirüs Aşısı Hakkında Ciddi Açıklamalar Yaptı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, salı günü yaptığı bir konuşmada COVID-19'u tedavi etmeye yönelik gelecekteki aşı ve ilaçların "sadece en yüksek teklifi veren yere" değil, en çok ihtiyaç olan yere gitmesi gerektiğini söyledi.
Uzaktan katıldığı bir COVID-19 konferansında "eğer ilaç ve aşıların en çok ihtiyaç duyulan yerler yerine en yüksek teklifi veren kişiye gitmesine izin verirsek, daha uzun, daha adaletsiz, daha ölümcül bir salgınımız olur," diyen Gates, sözlerine şöyle devam etti:
"Sadece piyasanın belirlediği faktörlere göre değil, eşitliğe dayalı dağıtıma yönelik kararları verecek liderlere ihtiyacımız var."
Dünya Sağlık Örgütü, 6 Temmuz'daki bir açıklamasında insan gönüllülerin üzerinde denenecek 21 aday aşının olduğunu söylemişti. Sağlık uzmanları ise dünya çapında ciddi sağlık sorunlarına ve ekonomik sorunlara yol açabilecek "aşı milliyetçiliği" konusundaki endişelerini dile getirmişlerdi.
Bill ve Melinda Gates Vakfı, COVID-19 araştırmalarına toplam 250 milyon dolar yatırımda bulunacağını açıklamıştı. Gates'in 2000 yılında Microsoft'un baş yöneticiliğini bıraktığını hatırlatalım.
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