Bill Gates, Koronavirüs Aşısı Hakkında Komplo Teorileri ile İlgili Konuştu

Bill Gates, yaptığı röportajda hakkındaki Koronavirüs aşısı komplo teorileri ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

17 Ağustos 2020 13:00

Levent Öztürk