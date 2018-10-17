Bill Gates Paul Allen İçin Taziye Yazısı Yayınladı

Bill Gates, kaybettiği yakın arkadaşı Paul Allen için duygusal bir mesaj yayınladı.

Bill Gates Paul Allen İçin Taziye Yazısı Yayınladı
Görsel: Gates Notes

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