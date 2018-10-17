Bill Gates Paul Allen İçin Taziye Yazısı Yayınladı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Nostalji: 80'ler

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim