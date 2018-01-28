Bill Gates ve Roger Federer Birlikte Maça Çıkacak
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bir hayır kurumu için belki de kimsenin aklına gelmeyecek, çok özel bir şova hazırlanıyor!
Bill Gates'i düşündüğünüzde, bir tenis maçı için atletik yapısıyla akla gelen ilk isim olmayacağı kesin. Ancak Microsoft'un kurucu ortağı, İsviçre tenis efsanesi Roger Federer ile yardım amacıyla bir maça çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışmaya imza atan ikili, Afrika'daki çocukların eğitimleri için bir bağış kampanyası başlatmıştı. Buna ilişkin olarak kurulan Roger Federer Foundation vakfına fayda sağlamak için düzenlenecek olan gecede, Bill Gates ve Roger Federer çift olacak.
5 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek olan etkinlik için bir de tanıtım videosu çeken ikili, oldukça eğlenceli bir işe imza atmış. Videoda Federer'in Bill Gates'i maça nasıl hazırladığı görülüyor. Videoda, Gates'e yoğun bir eğitim programı uygulayan Federer, sonunda Gates'i bir tenis efsanesine dönüştürecek gibi görünüyor. Bu eğlenceli videoyu hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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