Bill Gates ve Roger Federer Birlikte Maça Çıkacak

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, bir hayır kurumu için belki de kimsenin aklına gelmeyecek, çok özel bir şova hazırlanıyor!

Bill Gates ve Roger Federer birlikte maça çıkacak

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