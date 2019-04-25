Bill Gates'in 45 Yıl Önceki Özgeçmişi!

Bill Gates'in bugünden 45 yıl önce, henüz Microsoft'u bile kurmadan yazdığı özgeçmişi sizce nasıl görünüyordu? İşte böyle...

45 yıl önce Bill Gates

Bill Gates, Microsoft'un başkanlığını yapmadığı sıralarda, yaklaşık 45 yıl önce kendisine sistem analisti veya programcılık işleri arıyordu. Aşağıda gördüğünüz resimde Microsoft kurucuları Bill Gates'in ve Paul Allen'ın özgeçmişini görüyorsunuz. Tüm sayfayı göremesek de daktiloyla yazılmış metinden Bill ve Paul'un kilolarını ve medeni durumlarını özgeçmişlerine dahil ettiklerini görebiliyoruz. 

Düz bir kağıt üzerinde daktiloyla yazılmış olan özgeçmiş, bugün bazı şeylerin ne kadar çok değiştiğini gösteriyor. Özgeçmişi yazdığı sırada 18 yaşında olan Bill Gates ve 21 yaşında olan Paul Allen, programlama işi arıyorlar ve 15.000 dolar maaş talep ediyorlar.

Bu özgeçmişlerin onlara aradıklarını getirip getirmediğiniz bilemiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki, kurdukları Microsoft şirketi sayesinde çok daha fazlasını elde etmeyi başardılar...

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