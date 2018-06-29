Bill Gates'in Efsane Olmuş 41 Müthiş Sözü

Microsoft'un efsane isminin hayat, zenginlik ve liderlik üzerine kurduğu unutulmaz cümleleri bir araya getirdik!

Bill Gates'ten 41 efsane söz!
Bill Gates'in hayat, iş hayatı, zenginlik ve liderlik üzerinde söylediği 41 sözü bir araya getirdik

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