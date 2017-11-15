Bill Gates'in Yeni Hedefi: Yeni Bir Şehir Kurmak!

Bill Gates'in yatırım firması, büyük bir araziyi satın alarak, yeni ve çok özel bir şehir kurmaya başlıyor.

Bill Gates'in Yeni Hedefi: Yeni Bir Şehir Kurmak!

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