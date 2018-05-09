Bill Gates'ten İlginç Bitcoin Açıklaması!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri hakkında yaptığı açıklama ile yeni bir tartışma başlatabilir...

Bill Gates'ten Bitcoin Karşıtı Açıklamalar!

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