Bill Gates'ten İlginç Bitcoin Açıklaması!
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bitcoin ve diğer sanal para birimleri hakkında yaptığı açıklama ile yeni bir tartışma başlatabilir...
Görünene göre Bill Gates, bitcoin takipçileri arasında yer almıyor. Microsoft kurucusunun CNBC'nin "Squawk Box" programı ile yaptığı konuşmada kripto para birimlerinin değerlerinin çok fazla dalgalanmaya yatkın ve "çılgın ve spekülatif şeylerden biri" olduğunu söyledi.
Bir "varlık sınıfı" olarak hiçbir şey üretmediğinizi ve bu yüzden de değerinin artmasını beklemenin mantıklı olmadığını belirten ünlü milyarder, bu yatırımın "bir çeşit 'büyük aptal teorisi türü yatırım" olduğunu söylüyor.
Bitcoin ve diğer kripto paralar için son zamanlarda devasa bir ilgi bulunuyor ve hükumet paraları yerine alternatif olarak kullanılmaya başlanmış durumdalar. Ancak bu para birimleri halen alışveriş ve hizmetler için çok fazla kullanılmıyor. Çoğu yatırımcı, bu para birimlerini kullanmaktansa, değerlerinin artacağı umudu ile saklamayı tercih ediyor. Yüksek aktarım bedeli, yüksek dalgalanma oranı ve kullanım azlığı da bitcoin'in satıcılar tarafından kullanılmaya başlamasını yavaşlatıyor.
Ayrıca Gates, bir zamanlar birinin ona doğum günü hediyesi olarak bitcoin verdiğini ancak birkaç yıl sonrasında sattığını söyledi...
Levent Öztürk
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