Bill Gates'ten Size 5 Yaz Önerisi!
Microsoft'un efsane ismi Bill Gates, yaz ayları için size bu 5 öneriyi yapıyor!
Çoğumuz ömrümüzü Bill Gates'inki kadar çok parayla tamamlamayacağız, ancak kitap okuma konusunda Bill Gates'i geçmenizin önünde bir engel yok. Gates, pazartesi günü GatesNotes blog sayfasında yaz aylarında okumayı planladığı kitapların listesini yayınladı.
George Saunders'ın romanı Lincoln in the Bardo'da başkan Abraham Lincoln, Washington'da genç çocuğu Willie'nin ruhunu ziyaret ediyor. Bu sırada 160 hayalet, mezarı gece ziyaret ediyor ve Willie'nin ruhunu gitmesi için ikna etmeye çalışıyor.
Gates'in bir başka önerisi olan Kate Bowler'ın evre 4 kolon kanseri için cevaplar aradığı anı yazısı Everything Happens for a Reason and Other Lies I've Loved. Gates'e göre Bowler'ın kitabı oldukça direkt ve duygusuz; size sadece neler olup bittiğini anlatıyor.
Gates'in listesindeki kitaplardan biri olan Leonardo da Vinci biyografisi, Walter Isaacson tarafından kaleme alınmış.
David Christian'ın Origin Story: A Big History of Everything'ini de öneren Gates, bu kitabı okuduktan sonra insanlığın evren içindeki değerini daha iyi anlayacağınızı düşünüyor.
Gates son olarak Hans Rosling, Ola Rosling ve Anna Rosling Ronnlund'un yazdığı, "hayatımdaki en iyi kitaplardan biri" dediği Factfulness'i öneriyor. Gates'in arkadaşı olan İsveçli sağlık görevlisi Hans Rosling, 2017'de hayatını kaybetmişti. Rosling kitapta dünya için farklı bir bakış açısını ele alıyor ve nüfusu dört farklı gelir grubuna ayırıyor.
Zeynel A. Öztürk
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