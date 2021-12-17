Binlerce Kadın Oyuna Geri Dönüyor

İş hayatına dönmek isteyen, Covid 19 pandemisinde işini kaybeden veya bir girişim fikri olan kadınlar için hazırlanan proje Pertsy tarafından hazırlanmış kişiye özel detaylı bir yetkinlik analizi ve Doğuş Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan, günümüz çalışma şartlarına göre yenilemiş 17 ayrı eğitim içeriyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar Doğuş Üniversitesi Eğitim Sertifikasına sahip olacaklar ve Kariyer.net üzerinden iş başvurularını yapabilecekler.
Oyuna Geri Dön Projesi Eğitim ve Sertifikalandırma Desteği Veriyor
Projeyle ilgili olarak konuşan Doğuş Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Turgut Özkan, Doğuş Üniversitesi olarak Oyuna Geri Dön Projesi'ne verdikleri destekle ilgili olarak yaptığı açıklamada "İş hayatına ara vermek durumunda kalmış ya da pandemi sonrası iş yaşamına yeni atılacak olan kadın çalışan adaylarına, iş yaşamında temel beceriler ve kişisel gelişim temalı eğitimler dizisi sunuyoruz," diyerek kadınların iş hayatlarına avantajlı başlamalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Sözlerine, "Özellikle eğitim kurumlarının kadın çalışanların iş hayatına kazandırılmasında aktif rol alması, işverenler ve kamuoyunda nezdinde konuyla ilgili farkındalık yarattığının bilincindeyiz," şeklinde devam eden Özkan, pandemi sürecinde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle iş yaşamından uzak kalan kadınların daha da güçlenerek sahaya dönmesi için kurum olarak eğitim ve sertifikalandırma desteği vermekten gurur duyduklarını da dile getirdi.
"Gelecek Başarımızda Kadının Eli Var"
Gelecek Başarılarımızda Kadının Eli Var mottosuyla yola çıkan Oyuna Geri Dönüyoruz Projesi ilan edilişinin hemen ardından ulusal çapta ses getirerek sponsor ve destekçilerinin arasına İşKadınıNet, Doğuş Üniversitesi, Kariyer.net, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin İstanbul, PWN, Pertsy, Nar Eğitim, Super FM, Joy FM, Softinyo, Bumkad ve Dişital Medya'yı katmayı başardı.
İşKadınıNet Kurucususu ve CEO'su Tuna Cankurtaran, projeyle ilgili olarak "Oyuna Geri Dönüyoruz Projesi ile kadınların iş yaşamında pandemi öncesinden başlayan ve pandemi sürecinde daha da derinleşen kadın istihdamındaki olumsuzlukları azaltmayı, eşit şartlarda iş yaşamında yer almalarını sağlamayı ve onları tekrar yüreklendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje ile aradaki uçurumu bir nebze olsun kapatmayı umuyoruz. Oyuna Geri Dönüyoruz Projesi ile var olan olumsuzlukları kapatmak için kadınlarımıza her türlü iletişim ve eğitim desteğini vereceğiz. Oyuna dönmek isteyen veya bilgilerini tazelemek isteyen tüm kadınları projemize katılmaya davet ediyoruz," dedi.
Başvurular İnternet Üzerinden Gerçekleşiyor
22.Kasım 2021 tarihinde start veren projeye katılmak isteyen binlerce kadın https://oyunageridonuyoruz.com/ websitesi üzerinden başvurularını ücretsiz olarak yapabilecekler. Proje kapsamında eğitimler ve sertifika için bir ücret talep edilmiyor.
Oyuna Geri Dönüyoruz Projesi Pek Çok Eğitimi Bir Arada Sunuyor
Program dahilinde CV Hazırlama ve Linkedin profil oluşturma, liderlik ve motivasyon, dijital ofisler ve online sunum teknikleri, kurumsallaşma ve hukuk, zaman ve stres yönetimi, girişimcilik, yaratıcılık inovasyon, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi gibi eğitimler düzenlenecek. Bu eğitimlerde görev alan profesyoneller ise şu isimlerden oluşuyor: Aysu Bilgin Çeçen, Prof.Dr.Tamer Borat, Prof.Dr.Oya İnci Bolat, Yeliz Kaymakçı, Dr.Öğr.Gör.Gözde Mert, Dr.Evrim Derinözlü, Pınar Kurşun, Dr.Öğr.Üyesi Nesrin Akın, Doç.Dr.Ahmet Murat Köseoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Özge Baruönü, Cumhur Güzeş, Nar Eğitim, Menekşe Ahbab, Şebnem Toker, Uğur Durak, Reyhan Elmasri.
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