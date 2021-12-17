Binlerce Kadın Oyuna Geri Dönüyor

2019 Yılında profesyonel iş kadınlarının ve kadın girişimcilerin birbirlerini desteklemesi ve iş geliştirmeleri amacıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk ve tek kadın sosyal medya ağı niteliği taşıyan İşKadını.Net'in ulusal projesi "Oyuna Geri Dönüyoruz" 22 Kasım 2021'de başladı.

Binlerce Kadın Oyuna Geri Dönüyor

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