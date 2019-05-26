Binlerce Şarkı Dolby Atmos Farkıyla Dinlenebilecek

Dolby Atmos müjdesi: Ses devi Dolby ile Universal Music'in vardığı yeni anlaşma, kulağa gerçekten oldukça "iyi geliyor."

  • Doğan Kürşat Aktaş
Binlerce Şarkı Dolby Atmos Farkıyla Dinlenebilecek
Görsel: Dolby

Dolby ve Universal Music Group, geçtiğimiz gün vardığı anlaşma ile iki firmanın etiketi altında bulunan binlerce şarkıyı Dolby Atmos Music formatı üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

Bu şarkılar, hip-hop, pop, rock, jazz ve klasik müzik türlerinden geniş bir yelpazedeki sanatçıların parçalarından oluşan çeşitli bir listeyi içerecek. Konu hakkında açıklama yapan Dolby temsilcisi ifadelerinde açıkça, Marvin Gaye, Beck, R.E.M, LL Cool J gibi isimlere yer veriyor.

Bu teknolojiye aşina olmayanlar için açıklamak gerekirse, Dolby Atmos sadece iki kanallı (stereo), beş kanallı (surround) veya yedi kanallı ses yerine ses editörünün seçtiği kadar sayıda kanal kullanabilen bir format. Bu durumda, her kanal 360 derecelik bir ses küresi oluşturmak için efektleri katmanlandıran bir enstrüman veya ses efekti olabiliyor.

UMG'nin Operasyon Başkanı Michael Frey'e göre, bu yeniden yapılanmanın arkasındaki sebep sanatçıların "müziklerini doğrudan stüdyoda tasarlandıkları ve yarattıkları gibi paylaşmalarını sağlamak". Dolby Atmos Music, sanatçılara, hikayelerini daha önce hiç olmadığı gibi ifade etme gücü ve yaratıcı özgürlük sunuyor. "

Açıklamayı yapan Dolby temsilcisi, şarkıların ne zaman ulaşılabilir olacağına dair olarak açık bir tarih vermedi ancak şirketlerin yakında yeni ortaklık hakkında daha fazla bilgiyi açıklayacaklarının altını çizdi.

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