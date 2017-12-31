Binlerce Web Sitesi Ad Block'a Karşı Savaşıyor
Binlerce web sitesi, biz fark etmesek de reklam engellemeye karşı sessiz bir savaş açmış durumda!
Bazı web siteleri bu konuda çok agresif olsa da, çoğu web sitesi reklam engellemeye karşı sessiz ve sakin bir şekilde savaşıyor. Iowa Üniversitesi ve UC Riverside'dan araştırmacılar, on bin web sitesinin %30,5'inin reklam engellemeyi durdurmak için önlemleri aldığını ve muhtemelen fark etmeyeceğiniz yöntemleri kullandıklarını açıkladı. Birçok site, reklam engelleyicilerini başlatacak 'yem' içerikler sunuyor ve yazılımın gerçek reklamları rahat bırakmasını umuyor.
Daha önceki tahminler bu yem metodunun web sitelerinin %5'i tarafından kullanıldığıını tahmin ediyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan veriler bundan çok daha fazla sitenin bu ve benzeri teknikleri kullanmakta olduğunu gösteriyor.
Reklam engelleme yazılımları ile kedi-fare oynamanın birkaç yolu bulunuyor; bir çok ad block yazılımı bu yem tekniğinin de üstesinden gelebiliyor, ama reklam kodundaki küçük değişiklikler, onları bir sonraki ad block sürümüne dek özgürce görüntülenmesine yol açabiliyor. Çoğu sitenin tamamen reklam geliri üzerinden kazanç sağladığını düşünürsek, bu savaş hiç de gereksiz görünmeyecektir. Eğer hizmeti ve içeriğinden memnun olduğunuz siteleri, reklam engelleyicinizde beyaz listenize alırsanız onları ücretsiz olarak desteklemiş olursunuz. Tabii ki bu tamamen size kalmış bir tercih.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
tamam reklam olsunda tam bir şey okuyorsun sayfanın tam ortasında reklam resim veya video birde sesli video gece bile pc tlf açarken ses de yüksek çıkıyor.