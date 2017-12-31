Binlerce Web Sitesi Ad Block'a Karşı Savaşıyor

Binlerce web sitesi, biz fark etmesek de reklam engellemeye karşı sessiz bir savaş açmış durumda!

Binlerce Web Sitesi Ad Block'a Karşı Savaşıyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

tamam reklam olsunda tam bir şey okuyorsun sayfanın tam ortasında reklam resim veya video birde sesli video gece bile pc tlf açarken ses de yüksek çıkıyor.

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