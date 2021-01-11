BiP 1 Milyon 124 Bin Yeni Kullanıcı Kazandı

Kişisel veri güvenliğini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.