BiP 1 Milyon 124 Bin Yeni Kullanıcı Kazandı

Kişisel veri güvenliğini sağlamanın yanı sıra birçok yenilikçi özelliğiyle rakiplerini geride bırakan BiP'e olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği her şeyiyle Türkiye'nin uygulaması BiP son 24 saatte 1 milyon 124 bin yeni kullanıcı kazandı.

BiP 1 Milyon 124 Bin Yeni Kullanıcı Kazandı

Tüm operatör kullanıcılarına açık Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Üstün mesajlaşma, HD sesli ve görüntülü arama özellikleriyle BiP dünyanın 192 ülkesinde tercih edilmeye devam ediyor. Birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında fark yaratan BiP'teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye'deki Turkcell veri merkezlerinde korunuyor.

BiP her geçen gün gelişiyor

Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor. BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlardan kesintisiz iletişim sunuyor. HD kalitesinde sesli ve görüntülü görüşme yapma imkânı da sağlayan BiP'te Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi farklı özellikler de yer alıyor. BiP'in fark yaratan yetenekleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. BiP'e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor.

Tüm bu gelişmiş özelliklerin yanı sıra BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgilerini ve konumlarını tek tuşla hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi sağlıyor. Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı'na ücretsiz ulaşabiliyor.

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