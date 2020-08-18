BiP Acil Durum Butonu'na Kayıtlı Kişi Sayısı 2 Milyonu Aştı

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP'in 'Acil Durum Butonu' ile deprem gibi olası doğal afetlerde vatandaşların ulaşabileceği kişi sayısı 2 milyonu geçti. Kullanıcılar acil durum özelliğiyle daha önceden belirledikleri kişilere tek tuşla güvende olduklarını ya da yardıma ihtiyaç duyduklarını haber verebiliyor.